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Саляй Наделкеев

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Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1653 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Надей Курамшин

Мать: не указана

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Батрак Саляев

Мать ребёнка: Шарюза Абушаева

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Абрай Саляев

Мать ребёнка: Шарюза Абушаева

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Абушай Саляев

Мать ребёнка: Шарюза Абушаева

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Сахибя

Мать ребёнка: Шарюза Абушаева

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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