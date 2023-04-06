Саляй Наделкеев
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Надей Курамшин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Батрак Саляев
Мать ребёнка: Шарюза Абушаева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Абрай Саляев
Мать ребёнка: Шарюза Абушаева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Абушай Саляев
Мать ребёнка: Шарюза Абушаева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Сахибя
Мать ребёнка: Шарюза Абушаева
Смерть
Неизвестно