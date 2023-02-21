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Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1882
Дата смерти04.04.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1905
Сын: Регер Иоанн
Отец ребёнка: ?
Köppental, Aulie-Ata, Turkestan
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Регер Гергард
Отец ребёнка: ?
Köppental, Aulie – Ata, Turkestan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
04.04.1944