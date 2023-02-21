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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1882

Дата смерти

04.04.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1904 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Регер Иоанн

Отец ребёнка: ?

Köppental, Aulie-Ata, Turkestan
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Регер Гергард

Отец ребёнка: ?

Köppental, Aulie – Ata, Turkestan
Рождение ребёнка
1912

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.06.1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
04.04.1944
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