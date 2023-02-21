Смирнова (Сулоева) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Сулоева) Просковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сулоев Иван Васильевич

Мать: Сулоева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Смирнов Анатолий

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Смирнов Юрий

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Смирнов Виктор

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

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