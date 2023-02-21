Смирнова (Сулоева) Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сулоев Иван Васильевич
Мать: Сулоева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Смирнов Анатолий
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Смирнов Юрий
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Смирнов Виктор
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич