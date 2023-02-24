Ефремов Виктор Николаевич
Место рожденияПсебай , Краснодарский край
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Вера Григорьевна
Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно