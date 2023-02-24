Ефремов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Виктор Николаевич

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Место рождения

Псебай , Краснодарский край

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ефремов Николай Петрович

Мать: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Вера Григорьевна

Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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