Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Осипов Владислав Вадимович
Осипов Владислав Вадимович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
г. Орел
Дата рождения
19.01.2002
Пол
Мужской
Отец
Осипов Вадим Эдуардович
1978 г.р.
Мать
Воропаева Наталья Михайловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2002
Отец:
Осипов Вадим Эдуардович
Мать:
Воропаева Наталья Михайловна
г. Орел
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия