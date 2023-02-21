Ускова (Петрова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Петров Павел Андреевич
Мать: Петрова Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
05.07.1970
Отец ребёнка: Усков Виктор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усков Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Усков Виктор Степанович
Смерть
2001