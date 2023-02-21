Ускова (Петрова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Петрова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Петров Павел Андреевич

Мать: Петрова Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
05.07.1970

Сын: Усков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Усков Виктор Степанович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Усков Виктор Степанович

Смерть
2001
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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