Жуков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1920
Дата смерти08.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Бракосочетание
17.02.1939
Бракосочетание
17.02.1939
Рождение ребёнка
23.06.1941
Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна
Смерть
08.04.1993