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Жуков Михаил Александрович

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Место рождения

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.09.1920

Дата смерти

08.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920

Отец: Жуков Александр Фёдорович

Мать: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.02.1939

Жена: (Лопаткина) Нина Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
17.02.1939

Жена: (Лопаткина) Нина Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1941

Сын: Жуков Вадим Михайлович

Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лопаткина) Нина Васильевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
08.04.1993
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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