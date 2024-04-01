Zayez (Zayez) Bina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zayez (Zayez) Bina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Baras Yaakov

Мать: Baras Haya

Рождение ребёнка
14.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zayez Pioter

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zayez Ekaterina

Отец ребёнка: Zayez Pioter

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zayez Pioter

Смерть
1962
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