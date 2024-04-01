Zayez (Zayez) Bina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Baras Yaakov
Мать: Baras Haya
Рождение ребёнка
14.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zayez Pioter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zayez Ekaterina
Отец ребёнка: Zayez Pioter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zayez Pioter
Смерть
1962