Олещенко (Олещенко) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олещенко (Олещенко) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Никола Андреев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Никола Андреев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Костюченко (Костюк) Никифор

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Никола Андреев

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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