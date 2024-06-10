Олещенко (Олещенко) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Никола Андреев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Костюченко (Костюк) Никифор
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Никола Андреев
Смерть
Неизвестно