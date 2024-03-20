Ерошенко Терентий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошенко Терентий Лукьянович

Ерошенко Терентий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерошенко Лукьян

Мать: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щегловская Аксинья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кремис Марина Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Агафья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошенко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close