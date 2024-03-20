Ерошенко Терентий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошенко Лукьян
Мать: ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щегловская Аксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремис Марина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошенко Николай Терентьевич
Смерть
Неизвестно