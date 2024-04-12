Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Трубников Поликарп Евдокимович

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Трубников Степан Вонифатиевич

Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Трубников Фёдор Вонифатиевич

Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Вонифатиевна

Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трубников Никифор Вонифатиевич

Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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