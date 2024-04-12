Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Трубников Поликарп Евдокимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Трубников Степан Вонифатиевич
Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Трубников Фёдор Вонифатиевич
Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа Вонифатиевна
Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трубников Никифор Вонифатиевич
Мать ребёнка: Трубникова Апрасинья
Работа или профессия
Неизвестно