Кузнецов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Романович
Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Зинаида Романовна
Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1926
Сын: Кузнецов Андрей Романович
Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна
Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно