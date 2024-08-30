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Кузнецов Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Романович

Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Зинаида Романовна

Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Кузнецов Андрей Романович

Мать ребёнка: Кузнецова Просковья Алексеевна

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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