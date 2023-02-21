Сарайкин Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сарайкин Иван Фомич
Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1914
Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович
Смерть
?.12.1952