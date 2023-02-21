Сарайкин Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарайкин Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сарайкин Василий Фомич

Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сарайкин Иван Фомич

Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Сарайкин Никифор Фомич

Отец ребёнка: Сарайкин Фома Михайлович

Смерть
?.12.1952
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