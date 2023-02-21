Шокурова Оксана Галеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шокуров Виктор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан