Шокурова Оксана Галеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шокурова Оксана Галеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шокуров Виктор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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