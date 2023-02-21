Петров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Сергей Владимирович

Петров Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Куркина Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1992

Дочь: Лобанова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close