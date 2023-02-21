Петров Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Куркина Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1992
Дочь: Лобанова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область