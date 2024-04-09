Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Иван Большой Петров
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Нефед Иванович
Отец ребёнка: Иван Большой Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Большой Петров
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Большой Петров