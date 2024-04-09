Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Иван Большой Петров

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Нефед Иванович

Отец ребёнка: Иван Большой Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Большой Петров

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Большой Петров

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