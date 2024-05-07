Широбокова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Широбоков Антон Прокопьевич
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
06.06.1837
Сын: Широбоков Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Широбоков Саватей Прокопьевич
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Широбокова Маланья Пркопьевна
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широбокова Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Ефим Прокопьевич
Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович
Смерть
Неизвестно