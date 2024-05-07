Широбокова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широбокова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Широбоков Антон Прокопьевич

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
06.06.1837

Сын: Широбоков Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Широбоков Саватей Прокопьевич

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Широбокова Маланья Пркопьевна

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широбокова Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Ефим Прокопьевич

Отец ребёнка: Широбоков Прокопий Захарович

Смерть
Неизвестно
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