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Симоненко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1960

Отец: Симоненко Василий Акимович

Мать: Симоненко Нина Константиновна

Рождение ребёнка
26.03.1983

Дочь: Симоненко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1988

Сын: Симоненко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопавловка, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
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