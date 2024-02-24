Симоненко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1960
Рождение ребёнка
26.03.1983
Дочь: Симоненко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1988
Сын: Симоненко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новопавловка, Кашарский муниципальный район, Ростовская область