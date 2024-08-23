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Сафронов Трифон Спиридонович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822

Отец: Спиридон Фатеевич

Мать: (Фатина) Агафья Петровна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатин Константин Трифонович

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сафронова) Елена Трифоновна

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Сафронова) Клавдия Трифоновна

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Сафронова) Дарья Трифоновна

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трифонов Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1858

Сын: Сафронов Иоанн Трифонович

Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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