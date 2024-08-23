Сафронов Трифон Спиридонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822
Отец: Спиридон Фатеевич
Мать: (Фатина) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатин Константин Трифонович
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Сафронова) Елена Трифоновна
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Сафронова) Клавдия Трифоновна
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Сафронова) Дарья Трифоновна
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трифонов Алексей Трифонович
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Рождение ребёнка
30.03.1858
Сын: Сафронов Иоанн Трифонович
Мать ребёнка: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна
Смерть
Неизвестно