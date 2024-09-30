Моторин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моторина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моторина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моторина Валентина
Смерть
Неизвестно