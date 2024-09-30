Моторин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Моторин Василий Александрович

Мать: Моторина (Носкова) Анна Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моторина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моторина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Валентина

Смерть
Неизвестно

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