Раушкина Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раушкина Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татищев Иван Никитич

Отец ребёнка: Татищев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татищев Василий Никитич

Отец ребёнка: Татищев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татищев Василий Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татищева Мария Никитична

Отец ребёнка: Татищев Никита

Смерть
Неизвестно

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