Черепанова Евфимия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Черепанов Аггей
Отец ребёнка: не указан
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 56
Смерть
Неизвестно