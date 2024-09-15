Черепанова Евфимия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Евфимия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Черепанов Аггей

Отец ребёнка: не указан

ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 56
Смерть
Неизвестно

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