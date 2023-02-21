Казаков Александр Захарович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения24.09.1879 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
24.09.1879 ст.
Отец: Казаков Захар Родионович
Мать: не указана
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Сын: Казаков Павел Алксандрович
Мать ребёнка: - Мария Алексеевна?
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)