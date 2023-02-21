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Казаков Александр Захарович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

24.09.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1879 ст.

Отец: Казаков Захар Родионович

Мать: не указана

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Казаков Павел Алксандрович

Мать ребёнка: - Мария Алексеевна?

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
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