Агрофена Егоровна
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Егор Григорьевич
Мать: не указана
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849
Сын: Симеон Флегонтович
Отец ребёнка: Флегонт Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Флегонтовна
Отец ребёнка: Флегонт Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1855
Сын: Николай Флегонтович
Отец ребёнка: Флегонт Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мавра Флегонтовна
Отец ребёнка: Флегонт Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Воробьёва Елисавета Флегонтовна
Отец ребёнка: Флегонт Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флегонт Николаевич
Смерть
Неизвестно