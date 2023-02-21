Агрофена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрофена Егоровна

Агрофена Егоровна

avatar

Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Егор Григорьевич

Мать: не указана

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849

Сын: Симеон Флегонтович

Отец ребёнка: Флегонт Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Флегонтовна

Отец ребёнка: Флегонт Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1855

Сын: Николай Флегонтович

Отец ребёнка: Флегонт Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мавра Флегонтовна

Отец ребёнка: Флегонт Николаевич

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

Отец ребёнка: Флегонт Николаевич

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флегонт Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close