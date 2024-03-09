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Устьянцев Стапан

Место рождения

Алтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Устьянцев Алексей

Мать: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011

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