Устьянцев Стапан
Место рожденияАлтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011