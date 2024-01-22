Назарова (Рудешко) Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Рудешко) Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966

Отец: Рудешко Павел Афанасьевич

Мать: Рудешко Лидия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Игорь Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Игорь Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1988

Дочь: Новикова (Назарова) Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Назаров Игорь Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Игорь Иванович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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