Назарова (Рудешко) Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1988
Дочь: Новикова (Назарова) Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Назаров Игорь Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Игорь Иванович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край