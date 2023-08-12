Маслов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1978
Сын: Маслов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
08.04.1988
Сын: Маслов Александр Александрович
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Митрофановна