Маслов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
23.10.1978

Сын: Маслов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
08.04.1988

Сын: Маслов Александр Александрович

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Митрофановна

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