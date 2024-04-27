Корышева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Свистунова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чураков Егор
Отец ребёнка: Чураков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чураков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно