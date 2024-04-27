Корышева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корышева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Свистунова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Егор

Отец ребёнка: Чураков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чураков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корышев Григорий Васильевич

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