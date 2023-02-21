Келейников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келейников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913

Отец: Килейников Михаил

Мать: Килейникова Ольга

Рождение ребёнка
12.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келейникова Антонина

Рождение ребёнка
27.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келейникова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келейникова Антонина

Смерть
Неизвестно
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