Шкеда Пелагия Дионисиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шкеда Илларион Максимович
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
14.06.1884 ст.
Дочь: Шкеда Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.
Сын: Шкеда Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
15.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.
Дочь: Шкеда Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин
Смерть
Неизвестно