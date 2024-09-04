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Шкеда Пелагия Дионисиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкед Максим Никитин

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шкеда Илларион Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.

Сын: Шкеда Лука Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1884 ст.

Дочь: Шкеда Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.

Сын: Шкеда Даниил Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.

Сын: Шкеда Наум Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.

Сын: Шкеда Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.

Сын: Шкеда Феодот Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1891 ст.

Сын: Шкеда Петр Максимович

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.

Дочь: Шкеда Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Шкед Максим Никитин

Губичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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