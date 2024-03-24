(Курунчук) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1923
Рождение ребёнка
05.02.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно