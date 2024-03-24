(Курунчук) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курунчук) Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1923

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Отец ребёнка: Курунчук Федор Мартынович

Рождение ребёнка
05.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курунчук Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курунчук Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курунчук Федор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курунчук Федор Мартынович

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