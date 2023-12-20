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Мамонтов Петр Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Нестер Петров

Мать: Мамонтова Пелагея Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мамонтова) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мамонтова) Лукинья Петрова

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Мамонтова) Марья Петрова

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мамонтов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Мамонтова) Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина

Смерть
Неизвестно

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