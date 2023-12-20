Мамонтов Петр Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мамонтов Нестер Петров
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мамонтова) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мамонтова) Лукинья Петрова
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Мамонтова) Марья Петрова
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мамонтов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Мамонтова) Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Мамонтова Афимья Казмина
Смерть
Неизвестно