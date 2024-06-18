Стрельцов Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1868
Жена: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
27.01.1873
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
23.04.1875
Дочь: (Стрельцова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: (Стрельцова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
01.04.1879
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
05.03.1884
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
15.07.1885
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: (Стрельцова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова