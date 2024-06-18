Стрельцов Иван Дмитриев Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцов Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Стрельцов Дмитрий Козмин

Мать: Стрельцова Марья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1868

Жена: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
27.01.1873

Сын: Стрельцов Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
23.04.1875

Дочь: (Стрельцова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: (Стрельцова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Стрельцов Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
05.03.1884

Сын: Стрельцов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
15.07.1885

Сын: Стрельцов Симеон Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: (Стрельцова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

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