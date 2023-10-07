Меньшикова (Чебыкина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Чебыкин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.
Сын: Меньшиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Сын: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно