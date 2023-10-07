Меньшикова (Чебыкина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Чебыкина) Евдокия Николаевна

Место рождения

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Чебыкин Николай

Мать: не указана

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
1908

Муж: Меньшиков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.

Сын: Меньшиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Андреевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Сын: Меньшиков Егор (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Андреевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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