Кляпнев Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпнев Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2007

Отец: не указан

Мать: Кляпнева Любовь Алексеевна

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