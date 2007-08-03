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Кляпнев Евгений Владимирович
Кляпнев Евгений Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кляпнева Любовь Алексеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2007
Отец: не указан
Мать:
Кляпнева Любовь Алексеевна
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