Алёшкин Прокопий Харитонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.
Сын: Алёшкин Митрофан Прокопиевич
Мать ребёнка: Алёшкина Ксения Фёдорова
из близнецов
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.
Сын: Алёшкин Фёдор Прокопиевич
Мать ребёнка: Алёшкина Ксения Фёдорова
из близнецов
Смерть
Неизвестно