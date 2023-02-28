Алёшкин Прокопий Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшкин Прокопий Харитонов

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.

Сын: Алёшкин Митрофан Прокопиевич

Мать ребёнка: Алёшкина Ксения Фёдорова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.

Сын: Алёшкин Фёдор Прокопиевич

Мать ребёнка: Алёшкина Ксения Фёдорова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Смерть
Неизвестно
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