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Колесников Яков Федорович

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
04.09.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21858249 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., н.п. Репьево, Место службы: 207-й пехотный Новобаязетский полк, рядовой, Дата с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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