Колесников Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
04.09.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21858249 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., н.п. Репьево, Место службы: 207-й пехотный Новобаязетский полк, рядовой, Дата с... Показать все
Смерть
Неизвестно