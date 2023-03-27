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Перекин Николай Валентинович
Перекин Николай Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1954
Пол
Мужской
Отец
Перекин Валентин
После 1920 г.р.
Мать
Перекина (Меркулова) Надежда
После 1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1954
Отец:
Перекин Валентин
Мать:
Перекина Надежда
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