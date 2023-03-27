Перекин Николай Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерекин Николай Валентинович

Перекин Николай Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1954

Пол

Мужской

Отец

После 1920 г.р.

Мать

После 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1954

Отец: Перекин Валентин

Мать: Перекина Надежда

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close