Тимощенко Григорий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимощенко Егор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Тимощенко Гликерия (Лукерья) Егоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тимощенко Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Тимощенко Гликерия (Лукерья) Егоровна
Смерть
Неизвестно