Тимощенко Григорий Харитонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТимощенко Григорий Харитонович

Тимощенко Григорий Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимощенко Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Тимощенко Гликерия (Лукерья) Егоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тимощенко Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Тимощенко Гликерия (Лукерья) Егоровна

Смерть
Неизвестно

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