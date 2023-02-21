Артемова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Афимия Давыдовна

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Нытвенский р-н
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Поздерина Пелагея Давыдовна

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Федор

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Иван

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Харитон

Отец ребёнка: Артемов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Семен

Отец ребёнка: Артемов Давыд

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