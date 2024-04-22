Гуторова (Мишкинапопервомумужу) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуторова (Мишкинапопервомумужу) Варвара Григорьевна

Место рождения

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст 25 лет указан
Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Гуторов Илья Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст невеста 25 лет, жених 43 года
Рождение ребёнка
24.06.1906

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
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