Гуторова (Мишкинапопервомумужу) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст 25 лет указан
Бракосочетание
06.06.1905
Есть метрика о второй свадьбе в 1905 году. Возраст невеста 25 лет, жених 43 года
Рождение ребёнка
24.06.1906
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Гуторов Илья Иванович
Есть метрика о рождении