Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1779
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Смерть
До 1783