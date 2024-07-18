Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Между 1742 и 1744 г.р.
Между 1755 и 1760 г.р.
1762 г.р.
1763 г.р.
Между 1772 и 1779 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744

Сын: Васка Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1760

Сын: Вастрюха Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1779

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1783

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