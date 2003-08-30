Абразе Карл Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1924
Дата смерти30.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Ромашова Лидия Карловна
Мать ребёнка: Абразе Маргарита Сергеевна
Рождение ребёнка
12.11.1950
Дочь: Борисова Ирина Карловна
Мать ребёнка: Абразе Маргарита Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2003
Гомель, Гомельская область