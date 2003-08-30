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Абразе Карл Михайлович

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

07.07.1924

Дата смерти

30.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Ромашова Лидия Карловна

Мать ребёнка: Абразе Маргарита Сергеевна

Рождение ребёнка
12.11.1950

Дочь: Борисова Ирина Карловна

Мать ребёнка: Абразе Маргарита Сергеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абразе Маргарита Сергеевна

Смерть
30.08.2003
Гомель, Гомельская область
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