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Шаклеин Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: Шаклеин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шаклеина Мавра

Рождение ребёнка
1702

Сын: Шаклеин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Мавра

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шаклеина Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Мавра

Смерть
Неизвестно
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