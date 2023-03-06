Шаклеин Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: Шаклеин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шаклеина Мавра
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Шаклеина Мавра
Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шаклеина Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаклеина Мавра
Смерть
Неизвестно