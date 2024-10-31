Щербаков Семен Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Тимофей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Савелий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (?Щербакова) ?Агафья ?Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербакова) Ирина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Щербаков Георгий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Щербаков Сергей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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