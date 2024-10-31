Щербаков Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Савелий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (?Щербакова) ?Агафья ?Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербакова) Ирина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Щербаков Георгий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Щербаков Сергей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно