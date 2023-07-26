Чубов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1983

Отец: Чубов Сергей Федорович

Мать: Ямашкина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубов Артур Дмитриевич

Мать ребёнка: Чубова Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чубова Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубов Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: Чубова Нина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубова Нина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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