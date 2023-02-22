Пугина (Абросимова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Абросимова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Малахово

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Малахово
Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Пугин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич

Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Пугин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Семён Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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