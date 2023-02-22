Пугина (Абросимова) Евдокия Ивановна
Место рожденияМалахово
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Малахово
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.07.1914
Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.12.1916
Отец ребёнка: Пугин Семён Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно