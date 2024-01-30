Красова Мартрёна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Красов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Красов Борис
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Красов Борис
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красов Александр Борисович
Отец ребёнка: Красов Борис
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Казакова Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Красов Борис
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Красова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Красов Борис
Смерть
1921