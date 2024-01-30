Красова Мартрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красова Мартрёна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Красов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красов Степан Борисович

Отец ребёнка: Красов Борис

Рождение ребёнка
1897

Сын: Красов Василий Борисович

Отец ребёнка: Красов Борис

Рождение ребёнка
1902

Сын: Красов Александр Борисович

Отец ребёнка: Красов Борис

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Казакова Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Красов Борис

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Красова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Красов Борис

Смерть
1921

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