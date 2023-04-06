Тараненко Савва Харитонов
Место рождения
Дата рождения02.12.1848
Дата смерти26.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1848
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Клименко Харитина Саввина
Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова
Рождение ребёнка
17.03.1887
Дочь: Дария Саввина
Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова
Рождение ребёнка
05.12.1889
Дочь: Анна Саввина
Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1909
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно