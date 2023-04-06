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Тараненко Савва Харитонов

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

02.12.1848

Дата смерти

26.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1848

Отец: Тараненко Харитон Родионов

Мать: Тараненко Параскева Иоаннова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Тараненко Стефан Саввин

Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Клименко Харитина Саввина

Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова

Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.03.1887

Дочь: Дария Саввина

Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.12.1889

Дочь: Анна Саввина

Мать ребёнка: Тараненко Евфимия Самуилова

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко Евфимия Самуилова

Смерть
26.01.1909
Сергеевка, Полтавська область
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
Сергеевка, Полтавська область
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