Орловский (Смирнов) Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1798
Моховое, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1807 по 1817
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1817 по 1822
Место жительства
С 1823 по 1829
Рим
Место жительства
С 1829
Смерть
1837