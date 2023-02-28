Орловский (Смирнов) Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский (Смирнов) Борис Иванович

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Место рождения

Столбецкое, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбецкое, Покровский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1798
Моховое, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1807 по 1817
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1817 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1823 по 1829
Рим
Место жительства
С 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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